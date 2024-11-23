Живи в машине, она у тебя просторная, новая, сиденья кожаные. Как ты и мечтал!

Юля никогда не упускала возможности сделать свою жизнь лучше. Тридцатилетняя молодая женщина хваталась за любую работу, чтобы иметь возможность отложить деньги на мечту – ей очень хотелось улучшить свои жилищные условия.
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