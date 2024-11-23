Сказка для двоих
ГлавнаяНовое
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сказка для двоих

186 497 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Павлишин
    Видно, что писала женщина. "Все родные от него отвернулись - так ему и надо, все мужики - сволочи. Не похоже на правду.Нашел, видишь ли,...
  • Элеонора Коган
    Сволочи Илья и Катя. Испортили Марине жизнь.Это же было Бог знает когда. Хорошо, что Марина выдержала характер и не у...— Я надеюсь, ты с...
  • Элеонора Коган
    Молодец Валя, справляется.Кукушка-отец, сразу двух девок задлал.И алименты платить не хочет. И жена ему под стать.— Дочке и 3-х мес...

Живи в машине, она у тебя просторная, новая, сиденья кожаные. Как ты и мечтал!

Живи в машине, она у тебя просторная, новая, сиденья кожаные. Как ты и мечтал!

Юля никогда не упускала возможности сделать свою жизнь лучше. Тридцатилетняя молодая женщина хваталась за любую работу, чтобы иметь возможность отложить деньги на мечту – ей очень хотелось улучшить свои жилищные условия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх