Полиция застрелила напавшего на посетителей дискотеки мужчину в Германии

www.globallookpress.com/Hauke-Christian Dittrich/dpa Мужчина в Ольденбурге напал на посетителей дискотеки, ранив нескольких человек, после чего был застрелен полицией, сообщает газета Bild со ссылкой на источники.
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