Какие квартиры легче продать в 2025 году при низком спросе

В условиях снижения спроса на вторичном рынке жилья, квартиры продавать труднее. Но есть категории объектов, на которые покупателя можно найти довольно быстро На рынок вторичного жилья серьезно влияют заградительные ставки по ипотеке, именно они привели к снижению покупательской активности в Москве.
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