Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Саваровский
    Придурки одесситы. Одесса все равно будет с Россией.В Одессе все же с...
  • Лидия
    Самое страшное это кровавое столкновение развело нас с украинцами лет на 200. Курск, Белгород, Луганск, Донецк  никог...Россия до после...
  • Регина Толстоброва
    шольц не до того еще доведет Германию. он больше на войну с россией настроен. а не заниматься экономикой.Падение промпроиз...

"Владислав, как ты мог?" Бакальчук плачет, а Дугин требует национализации Wildberries

"Владислав, как ты мог?" Бакальчук плачет, а Дугин требует национализации Wildberries

После перестрелки, которая произошла в стенах офиса Wildberries, в километре от стен Кремля, философ и публицист, к которому якобы даже прислушивается Владимир Путин, Александр Дугин заявил, что единственным выходом из ситуации вокруг Wildberries является национализация Сети и отправка её владельцев к "королеве марафонов" Елене Блиновской.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх