Тематическое физкультурное занятие ´Мой веселый звонкий мяч´.

В целях укрепления физического здоровья детей дошкольного возраста, закрепления двигательных навыков в основных движениях и подвижных играх с мячом, развитие умения воспитанников взаимодействовать друг с другом во второй младшей группе организовано тематическое игровое физкультурное занятие.