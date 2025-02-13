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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Тематическое физкультурное занятие ´Мой веселый звонкий мяч´.

Тематическое физкультурное занятие ´Мой веселый звонкий мяч´.

В целях укрепления физического здоровья детей дошкольного возраста, закрепления двигательных навыков в основных движениях и подвижных играх с мячом, развитие умения воспитанников взаимодействовать друг с другом во второй младшей группе организовано тематическое игровое физкультурное занятие.

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