Молдавия повторяет политику киевского режима, продавая сельскохозяйственные земли иностранным организациям, включая инвестиционную компанию BlackRock, написал журналист Лукас Лейрос в своей статье для портала InfoBRICS.
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