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«Торонто» выиграл 7 матчей подряд на выезде, повторив клубный рекорд

«Торонто» в гостях победил «Анахайм» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Команда тренера Шелдона Кифа продлила свою победную серию на выезде до семи игр, повторив рекорд «Лифс».

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