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КНДР заявила об испытании тактических управляемых ракет

КНДР заявила об испытании тактических управляемых ракет

Власти Северной Кореи объявили о проведении накануне испытательного пуска тактических управляемых ракет, передает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

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