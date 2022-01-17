КНДР заявила об испытании тактических управляемых ракет

Власти Северной Кореи объявили о проведении накануне испытательного пуска тактических управляемых ракет, передает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
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