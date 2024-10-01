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ООН: ВСУ пытают российских военнопленных в гаражах и подвалах

ООН: ВСУ пытают российских военнопленных в гаражах и подвалах

С 2023 года 104 российских военнопленных на Украине из 205 опрошенных указали на факты о пытках. Об этом говорится в периодическом докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине.

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