Военные устроили концерт в Кольцово. Видео

Оркестр штаба Центрального военного круга в честь Дня защитника Отечества впервые сыграл для посетителей аэропорта «Победный марш» композитора Николая Иванова-Радекевича, вальс «На сопках Маньчжурии» и другие боевые произведения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии