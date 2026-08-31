Машина сама подскажет: названы признаки скорой поломки коробки передач

Поломка автоматической коробки передач (АКП) способна обернуться для автовладельца серьезными расходами.
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