Идёт атака на объекты врага в Житомире и Сумах (ФОТО, ВИДЕО)

Идёт атака на объекты врага в Житомире и Сумах. В Житомире был нанесён удар по зданию грузового отделения «Новой Почты» На местах прилётов фиксируют пожары.
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