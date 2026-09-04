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В Архангельске водитель Lada X-Ray сбил подростка на пешеходном переходе

В Архангельске водитель Lada X-Ray сбил подростка на пешеходном переходе

ДТП произошло накануне днем, 3 сентября, на проспекте Ломоносова возле дома №13.Около 11:56 напротив дома №13 по проспекту Ломоносова водитель Lada X-Ray, 1970 года рождения, двигался со стороны улицы Павла Усова в направлении улицы Урицкого.

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