На Дворцовой площади прошел парад боевых машин

Он начался с демонстрации исторической военной техники времен Великой Отечественной войны Парад боевых машин на Дворцовой площади в Петербурге начался с демонстрации исторической военной техники времен Великой Отечественной войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии