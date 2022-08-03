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Гладков: школы и детсады в Белгородской области временно закроют школы в приграничных с Украиной районах

Гладков: школы и детсады в Белгородской области временно закроют школы в приграничных с Украиной районах

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что школы и детские сады в пяти районах, находящихся в приграничной зоне с Украиной, будут временно закрыты, дети с нового учебного года продолжат учебу в других учреждениях.

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