Гладков: школы и детсады в Белгородской области временно закроют школы в приграничных с Украиной районах

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что школы и детские сады в пяти районах, находящихся в приграничной зоне с Украиной, будут временно закрыты, дети с нового учебного года продолжат учебу в других учреждениях.
Популярные статьи
- Мурманский губернатор посоветовал сотруднице консульства Норвегии, заявившей о ненависти к русским, «катиться к черту из России»
- Австрийский политолог Поппель заявил, что рассматривает ситуацию на Украине как начало конца европейской цивилизации
- Рамзан Кадыров: чеченские бойцы скоро постучатся в двери кабинетов «киевской верхушки»
Свежие комментарии