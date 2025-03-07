❕Готовитесь к 8 Марта? Мошенники тоже! Схемы обмана, которые используют злоумышленники. 🔵Поддельные онлайн-магазины с низкими ценами После оплаты заказа товары покупателям не доставляют.
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❕Готовитесь к 8 Марта? Мошенники тоже! Схемы обмана, которые используют злоумышленники. 🔵Поддельные онлайн-магазины с низкими ценами После оплаты заказа товары покупателям не доставляют.