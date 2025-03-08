«Жестокая правда». В Польше сделали резкое заявление о Зеленском МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский просчитался, полагая, что Дональд Трамп не станет президентом США, заявил бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в беседе с агентством РАР.
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