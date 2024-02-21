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Вечерний Новосибирск

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«Детский» бюджет в регионе вырос более чем в два раза за шесть лет

«Детский» бюджет в регионе вырос более чем в два раза за шесть лет

Как доложила и.о. министра труда и социального развития Новосибирской области Екатерина Москалева, в целях реализации поручения Президента Российской Федерации в регионе сформирована целостная система поддержки семей с детьми разных возрастных категорий.

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