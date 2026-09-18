Кому положены бесплатные лекарства: честный ответ депутата Чаплина

Депутат Чаплин ответил на главный вопрос: кому положены бесплатные лекарства.Не все пенсионеры могут получить лекарства бесплатно – право на это есть только у льготных категорий.
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