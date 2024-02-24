Отдельные части бендеровок по ценникам в европу, прейскурант они сами составляли....

ИИ

Иван Иванов

Какого хрена берут пленных, патронов что-ли нет. Бандеровки наших кастрируют. Только контрольный выстрел, особенно баб, чтобы потом новых фашистов не нарожали. Корми их теперь.