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АиФ: В плен в Авдеевке попали не подлежащие обмену женщин ВСУ

В свежих новостях о обстановке в Авдеевке часто упоминаются женщины, которые попали в число пленных ВСУ.

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Комментарии
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holms sherlok
Отдельные части бендеровок по ценникам в европу, прейскурант они сами составляли....
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15 час.
ИИ
Иван Иванов
Какого хрена берут пленных, патронов что-ли нет. Бандеровки наших кастрируют. Только контрольный выстрел, особенно баб, чтобы потом новых фашистов не нарожали. Корми их теперь.
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6 час.

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