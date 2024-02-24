В свежих новостях о обстановке в Авдеевке часто упоминаются женщины, которые попали в число пленных ВСУ.
АиФ: В плен в Авдеевке попали не подлежащие обмену женщин ВСУ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
holms sherlok
Отдельные части бендеровок по ценникам в европу, прейскурант они сами составляли....
Ответить
15 час.
ИИ
Иван Иванов
Какого хрена берут пленных, патронов что-ли нет. Бандеровки наших кастрируют. Только контрольный выстрел, особенно баб, чтобы потом новых фашистов не нарожали. Корми их теперь.
Ответить
6 час.
Свежие комментарии