Петух Петя из Смоленской области стал музейным символом России

Подведены итоги голосования за хвостатых «музейных хранителей», организованного Минкультом. В финал вышли 5 животных- героев рубрики #ХвостатыйХранитель, в том числе и Петя, который живет при доме детских лет Юрия Гагарина в деревне Клушино.