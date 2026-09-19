Высший разум: Трамп хочет переименовать ИИ и создать нейросетевые войска

Президент США Дональд Трамп предложил изменить название искусственного интеллекта. По его словам, нынешняя формулировка не отражает всю полноту термина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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