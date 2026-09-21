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Песков: в Кремле не считают угрозой Франции и Европе решение Путина по "Ашану"

Песков: в Кремле не считают угрозой Франции и Европе решение Путина по "Ашану"

В Кремле категорически не согласны с заявлением кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен, которая назвала «враждебным актом» передачу российских активов Auchan под временное управление.

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