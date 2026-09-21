В Кремле категорически не согласны с заявлением кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен, которая назвала «враждебным актом» передачу российских активов Auchan под временное управление.
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Собаки лают, а караван идет.Президент поступилтак. как должен был поступить рачительный Хозяин.