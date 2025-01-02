Более сотни росгвардейцев обеспечили порядок в Новогоднюю ночь в Татарстане

В Татарстане сотни росгвардейцев охраняли общественный порядок в Новогоднюю ночь. В Казани и других населённых пунктах республики сотрудники и военнослужащие Росгвардии приняли участие в охране общественного порядка и обеспечении безопасности в местах массового отдыха граждан в новогоднюю ночь.
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