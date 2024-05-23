Так выглядит дорога, по которой перевозят больных с нарушениями мозгового кровообращения

Улица Короленко вся в выбоинах. Это реальная проблема, особенно учитывая то, что по этой дороге пациентов с нарушениями мозгового кровообращения доставляют в Институт неврологии и нейрохирургии имени Диомида Германа, отмечает Noi.
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