Эр-Рияд рассчитывает в ближайшее время восстановить морские поставки нефти По информации западной прессы, саудовская нефтяная компания Saudi Aramco рассчитывает уже в.
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