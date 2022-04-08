«Мы посмотрим» - Ясикявичюс о русских в Евролиге и о СССР, который «отрезал литовцам доступ к еде, питью и газу»

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс ударился в политику. Комментируя возможность возвращения четырёх российских команд в турниры под эгидой Евролиги, литовец заявил, что пока продолжаются события вокруг Украины, нельзя ожидать их возвращения.