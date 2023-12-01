Депутат МГД: Компенсация части расходов на капремонт – логичная мера поддержки семьи участника СВО

Обратиться за помощью могут члены семьи участника СВО: дети, супруги либо родители В Москве, в Едином центре поддержки семей участников СВО в Береговом проезде, гражданам ответят на вопросы об актуальных льготах и помогут оформить необходимые документы для их получения.