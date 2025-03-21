Zeekr G-Pilot 1400 TOPS: ответ Tesla и Huawei в автономном вождении

♥ Подпишись на наш Telegram-канал и будь в курсе всех новостей о китайских автомобилях! ♥ Китайский бренд Zeekr (входит в холдинг Geely) представил интеллектуальную систему помощи водителю G-Pilot с рекордной вычислительной мощностью 1 400 TOPS.
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