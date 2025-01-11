"Горит цитадель русофобии, оплот демократов"

Гений про злодейства Когда побеждает гендерное разнообразие А я вот тут интересуюсь - где либералы? Почему они не клеймят позором власти Калифорнии вообще и Лос-Анджелеса - в частности за то, что там происходит? Я прекрасно помню, какой стоял крик, когда у нас горела Сибирь.