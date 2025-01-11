Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Горит цитадель русофобии, оплот демократов"

"Горит цитадель русофобии, оплот демократов"

Гений про злодейства Когда побеждает гендерное разнообразие А я вот тут интересуюсь - где либералы? Почему они не клеймят позором власти Калифорнии вообще и Лос-Анджелеса - в частности за то, что там происходит? Я прекрасно помню, какой стоял крик, когда у нас горела Сибирь.

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Комментарии
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Иван Агеев
Заклинило бедолагу, надо переполох выливать😀
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5 час.
Астон Мартин
выливай иди 😆 , некогда мне
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5 час.
Валентин Воробьев
Гори она синим пламенем, вся Америка с ихним Пентагоном!
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3 час.

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