Какая грусть-печаль, Европа жалуется на российское «коварство» и «хитрость», хотя единственная их проблема заключается в том, что они в очередной раз запутались в своих собственных хитростях и санкциях, а Россия не при чём, Россия просто работает – мы понимаем, что колониальному Западу этого не понять.