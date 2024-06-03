Какая грусть-печаль, Европа жалуется на российское «коварство» и «хитрость», хотя единственная их проблема заключается в том, что они в очередной раз запутались в своих собственных хитростях и санкциях, а Россия не при чём, Россия просто работает – мы понимаем, что колониальному Западу этого не понять.
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