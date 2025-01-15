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Bloomberg: Евросоюз планирует отказаться от СПГ и алюминия из России

В рамках нового, 16-го пакета санкций против России Европейский Союз рассматривает возможность введения запрета на импорт алюминия и постепенного отказа от поставок сжиженного природного газа.

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Комментарии
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Eduard
Китай купит!
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20 час.
Eduard
Я много лет предлогаю врезатт по Евро Барделю и это всё прекратится,но меня слыщатт не хотят.Власти легче &quot;велосипеды изобретать&quot; снова и снова,а это бессмыслено и долго!
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19 час.
Eduard
Болезнь такая?Освободите мир от американского и европейского дерьма.Все делают автомобили и компьютеры!
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19 час.

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