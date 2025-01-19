«Чистейшая вода»: под Анапой состоялись крещенские купания

Оперштаб: на Утрише под Анапой состоялись крещенские купания в чистейшей воде Власти Краснодарского края 18 января организовали крещенские купания в море организовали на центральном пляже Большого Утриша, сообщил Telegram-канал «Оперативный штаб — Краснодарский край».
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