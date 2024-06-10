Вообще, конечно, это был какой-то испанский стыд ...

А

Александр24

Боялись только Сталина. Потом пошли жополизы прозападного толка. Так и дожили... А вы говорите Путин... Да на него молиться надо! Теперь потихоньку начали бояться нас, а боятся - значит уважают, но попыток сломать нас не оставляют.