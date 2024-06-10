"Team America" и европейский чирлидинг ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Вообще, конечно, это был какой-то испанский стыд .
Вообще, конечно, это был какой-то испанский стыд ...
Комментарии
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А
Александр24
Боялись только Сталина. Потом пошли жополизы прозападного толка. Так и дожили... А вы говорите Путин... Да на него молиться надо! Теперь потихоньку начали бояться нас, а боятся - значит уважают, но попыток сломать нас не оставляют.
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14 час.
владимир рябченко
Кейтель: А что и ЭТИ нас победили??? (На подписании безоговорочной капитуляции)... Мокрон, видимо, не в курсе...
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10 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Сатана породил всю эту МРАЗЬ!!!
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10 час.
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