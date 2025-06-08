ВЕНКИ завивали из полевых трав, из березы или клена. Девушки подходили этому народному обычаю со всей ответственностью и вдохновением.
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ВЕНКИ завивали из полевых трав, из березы или клена. Девушки подходили этому народному обычаю со всей ответственностью и вдохновением.