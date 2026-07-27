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Скорость закачки газа в хранилища Европы продолжает замедляться

Скорость закачки газа в хранилища Европы продолжает замедляться

Скорость закачки газа в подземные хранилища Европы продолжает сокращаться по мере роста цен на газ. Средний объём инъекций за последнюю неделю уступает максимальным уровням на начало сезона закачки уже более чем на четверть.

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