Скорость закачки газа в хранилища Европы продолжает замедляться

Скорость закачки газа в подземные хранилища Европы продолжает сокращаться по мере роста цен на газ. Средний объём инъекций за последнюю неделю уступает максимальным уровням на начало сезона закачки уже более чем на четверть.
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