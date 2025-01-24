Расследование завершено. Экс-замглавы МОРАС ГИБДД Приморья обвиняют во взяточничестве

Следственный комитет Приморья завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы межрайонного отдела регистрации автомототранспортных средств ГИБДД УМВД России по Приморскому краю.
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