И снова о целях. С дорогами уже работают, а с мозгами?

Леонид, может и есть доля правды в Ваших рассуждениях, но Ваша грамотность говорит о многом. И очень сильно влияет на восприятие Вас всерьёз.

Людмила Свириденко

Всё так автор! Поэтому и вызывает удивление утверждение нашего кормчего, что Россия - страна семейный и традиционных ценностей. Нет у нас ценностей, никаких нет! Просто мы ещё не пришли к западным, элитка пришла, а мы нет. По одной простой причине: пока живы те, кто рос в СССР. Когда их не будет, страна нахлебается и ЛГБТ, и фашизма и прочей мерзости. Кстати, никто не знает, почему аббревиатуру ЛГБТ всегда пишут с больших букв как что-то приличное?)))))