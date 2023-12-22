В СССР рубили правду: в нагрузку к колбасе идёт гречка. В РФ разводят лохов: вам в подарок второй телефон! Суть та же, но кто-то купится.
И снова о целях. С дорогами уже работают, а с мозгами?
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Леонид, может и есть доля правды в Ваших рассуждениях, но Ваша грамотность говорит о многом. И очень сильно влияет на восприятие Вас всерьёз.
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1 час.
Людмила Свириденко
Всё так автор! Поэтому и вызывает удивление утверждение нашего кормчего, что Россия - страна семейный и традиционных ценностей. Нет у нас ценностей, никаких нет! Просто мы ещё не пришли к западным, элитка пришла, а мы нет. По одной простой причине: пока живы те, кто рос в СССР. Когда их не будет, страна нахлебается и ЛГБТ, и фашизма и прочей мерзости. Кстати, никто не знает, почему аббревиатуру ЛГБТ всегда пишут с больших букв как что-то приличное?)))))
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44 мин.
Александр Батт
Советское телевидение было скучным и глупым. Анекдот советских времен: Приходит работяга домой, включает телек, а там съезд компартии. Он переключает на второй какал – съезд, на третьем и остальных – съезд. Докрутил до последнего канала. А там председатель КГБ (нынешняя ФСБ) кулаком грозит: «Я тебе покручу!».
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6 мин.
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