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Япония приспособит 33 гражданских порта и аэропорта под военные нужды

Япония приспособит 33 гражданских порта и аэропорта под военные нужды

Global Look Press/Stefani Reynolds - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency Правительство Японии проведет модернизацию 33 гражданских портов и аэропортов, чтобы они могли использоваться для военных нужд в случае войны.

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