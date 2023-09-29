Япония приспособит 33 гражданских порта и аэропорта под военные нужды

Global Look Press/Stefani Reynolds - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency Правительство Японии проведет модернизацию 33 гражданских портов и аэропортов, чтобы они могли использоваться для военных нужд в случае войны.
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