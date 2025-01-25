Бойца MMA Дудакову, публично ударившую тренера, уволили из UFC

Российскую спортсменку, бойца MMA Викторию Дудакову уволили из UFC после скандала с пощечиной тренеру Гасанали Гасаналиеву на турнире в Лас-Вегасе, об этом промоушен сообщил на своей странице в социальной сети X*.
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