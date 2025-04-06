FT: Трамп сделает историческую ошибку признав Крым и Донбасс в составе России

Для Европы признание Крыма и Донбасса в составе России станет "красной линией".Глава комитета по иностранным делам польского парламента Павел Коваль заявил, что если Дональд Трамп признает вхождение Крыма и Донбасса в состав России, он совершит непоправимую историческую ошибку.