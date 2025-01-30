Палестинцев выселят из сектора Газа?.. ﻿

Олег БоровскихСВЕТ ВО ТЬМЕ СВЕТИТ - И ТЬМА НЕ ОБЪЯЛА ЕГО Президент США Дональд Трамп считает, что Египет, Иордания, и другие арабские государства, должны принять к себе большую часть палестинцев из сектора Газа.