В Томской области в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» полицейские совместно с общественниками провели познавательное мероприятие в детском лагере

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» и пропаганды здорового образа жизни сотрудники полиции УМВД России по ЗАТО г.
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