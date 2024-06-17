Экспедиция «Помни войну» нашла в Белом море погибший советский пароход «Поморье»

Полученные в ходе обследования судна данные будут занесены на ГИС-портал «Россия – от моря до моря», созданный Фондом «Люди моря» для сохранения морского наследия России и памяти моряков, погибших при защите Отечества.
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