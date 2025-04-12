Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 978 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Сразу на Западе диктатуру не замечает,хотя в любой другой стране мира самозванца который 1 год незаконно у власти сид...Порошенко обвиняе...
  • Eduard
    Я так понял на нем никого нет,даже в России!Skype навсегда ух...
  • Eduard
    Я вообще не понимаю зачем десятки месенжеров? Был Скайп все на нем сидели,а теперь не понять,кто на чем хоть десять п...Skype навсегда ух...

Испания предлагает использовать 2,1 млрд евро замороженных активов России

Испания предлагает использовать 2,1 млрд евро замороженных активов России

Испания предложила использовать замороженные активы России для поддержки Украины и обороны Европы. Министр экономики Карлос Куэрпо выступил с этой идеей, в то время как Евросоюз планирует передать Украине 2,1 млрд евро.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АА
Алекс Архипов
Надеюсь у нас в стане есть испанские активы, или просто европейские.
Ответить
16 час.
наверх