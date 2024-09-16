Крымчане с детьми помогают тушить крупный пожар под Симферополем

Сейчас специалисты продолжают проливать очаги, к тушению пожара привлечено свыше 280 человек Фото: Студотряды КрымаОсобенно запомнилась женщина с грудным ребенком в кенгуру с ведром в руке, рассказала министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Славгородская.
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