Крымчане с детьми помогают тушить крупный пожар под Симферополем

Сейчас специалисты продолжают проливать очаги, к тушению пожара привлечено свыше 280 человек Фото: Студотряды КрымаОсобенно запомнилась женщина с грудным ребенком в кенгуру с ведром в руке, рассказала министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Славгородская.