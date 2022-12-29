Дети участников СВО посетили елку Мэра Москвы в рамках программы «Зимняя сказка»

Гости увидели карнавал елочных игрушек Как пишет пресс-служба правительства Москвы, дети участников специальной военной операции (СВО), проживающие в регионах России, посетили елку Мэра Москвы в рамках туристической программы «Зимняя сказка».
Гости увидели карнавал елочных игрушек Как пишет пресс-служба правительства Москвы, дети участников специальной военной операции (СВО), проживающие в регионах России, посетили елку Мэра Москвы в рамках туристической программы «Зимняя сказка».
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