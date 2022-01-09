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«Миллуолл» осудил гомофобные кричалки фанатов в адрес хавбека «Пэлас» Галлахера. В Олисе попали бутылкой

Игроки «Кристал Пэлас» были освистаны болельщиками «Миллуолл» за то, что они преклонили колено перед стартовым свистком выездного матча 3-го раунда Кубка Англии (2:1).

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