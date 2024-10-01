С каких красивых и пронзительных праздников начинается октябрь 🙏🏻 Если отметить их все, день должен получиться особенно нежным, прозрачным, чуть-чуть волшебным, так что открываем блокнотики и забираем себе: 🌹 Международный день кофе 🌹 Международный день музыки 🌹 Всемирный день какао и шоколада 🌹 Международный день балета 🌹 День воздушных шаров по всему миру 🌹 День гуляния по улицам исчезнувших городов 🌹 День "Менее, чем идеально" 🌹 День кружева 🌹 День фруктов на работе А еще не забудьте про День черных собак, День рождения почтовой открытки, Международный день охраны енотов (для милоты) и День зеленого города – особенно ценно, когда города раскрашены в золотой и можно считать еще зеленое деревце знаком добрых новостей и удачи.