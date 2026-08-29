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Царьград

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Режиссер Калинин получил награды за фильм на фестивале "Короче"

Режиссер Калинин получил награды за фильм на фестивале "Короче"

Режиссер Григорий Калинин поделился с ИС "Вести" своими размышлениями о значении мелодрамы. Его фильм "80 ударов в минуту" получил две награды на фестивале "Короче".

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